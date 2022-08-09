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Sokaktan topladığı hayvanları yemeye hazırlanırken yakalandı! Kedi ve köpekleri fasulyeyle pişirdi

09.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da ismi açıklanmayan bir adam kedi ve köpek etlerinden yaptığı fasulye yemeğini yerken komşusuna yakalandı. Komşunun durumu polise şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri köpeğin kafasına benzer kemiklere rastladı.

Sokaktan topladığı hayvanları yemeye hazırlanırken yakalandı! Kedi ve köpekleri fasulyeyle pişirdi

Brezilya'nın Goias eyaletinde bir şehir olan Aparecida de Goiania'da bir kadın, ismi açıklanmayan komşusunun evinden köpek ağlamasına benzeyen sesler duydu. Komşusunun evine giderek durumu kontrol etmek isteyen kadın, 44 yaşındaki şüpheliyi sokaktan topladığı kedi ve köpekleri yemeye hazırlandığı sırada yakaladı. Durumu polise haber veren kadın komşusunu ihbar etti.

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KARŞILAŞTIKLARI MANZARAYA ŞOKE OLDULAR

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Olay yerine ulaşan polis ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Yerel medya olay yerinde birkaç hayvanın kafatası ve kemiklerinin bulunduğunu bildirdi. Polis hayvanların bir kısmının sobanın üzerine yerleştirilen bir tencerenin içinde olduğunu doğruladı.

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Şüpheli tutuklanarak Aparecida de Goiania 4. Polis Bölgesi'ne gönderildi. Hayvanlara kötü muamele yapmaktan suçlanan adamın yaşadığı evde, fasulye yemeğinin içinde pişmiş köpek ve kedi etine rastlandı. Aynı zamanda evin içinde köpeğin kafası, dişleri ve yemek için kullanılmayan diğer uzuvları da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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