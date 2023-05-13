Şoke eden görüntüler! Sarhoş sürücü önce çarptı... Bir an bile durmadan bisiklet sürücüsünü ezdi

İngiltere’nin Surrey şehrinin Haslemere bölgesinde yaşanan bir kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 43 yaşındaki Steven Selwood isimli bir sürücü yoldan geçen bir bisikletliye çarptı. Ardından ise aracını durdurmayan Selwood bisiklet sürücüsünün üzerinden geçerek ilerledi. Ön ve arka tekerlek altına ezilerek yolun karşısına sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır bir şekilde yaralandı. Yerde yatan kadının yardımına çevredekiler koştu.

GÖRÜNTÜLERDE TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda Selwood’un kimliği tespit edilerek tutuklandı. Olay sırasında 43 yaşındaki adamın yasal alkol sınırının 4 katını aşmış durumda olduğunu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra tepkiler de peşi sıra geldi.