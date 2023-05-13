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  4. Şoke eden görüntüler! Sarhoş sürücü önce çarptı... Bir an bile durmadan bisiklet sürücüsünü ezdi

Şoke eden görüntüler! Sarhoş sürücü önce çarptı... Bir an bile durmadan bisiklet sürücüsünü ezdi

13.05.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Surrey şehrinin Haslemere bölgesindeki bir kavşakta bir bisiklet ve araba karşılaştı. Bisiklet sürücüsü de arabayı süren kişi de araçlarını durdurmayı reddedince ortaya korkunç görüntüler çıktı. 43 yaşındaki Steven Selwood isimli araba sürücüsü bisikletliye çarptı. Bisikleti kullanan kişinin düşmesine aldırış etmeyen Selwood arabasıyla onu ezerek yoluna devam etti.

İngiltere’nin Surrey şehrinin Haslemere bölgesinde yaşanan bir kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 43 yaşındaki Steven Selwood isimli bir sürücü yoldan geçen bir bisikletliye çarptı. Ardından ise aracını durdurmayan Selwood bisiklet sürücüsünün üzerinden geçerek ilerledi. Ön ve arka tekerlek altına ezilerek yolun karşısına sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır bir şekilde yaralandı. Yerde yatan kadının yardımına çevredekiler koştu.

GÖRÜNTÜLERDE TESPİT EDİLDİ

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Güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda Selwood’un kimliği tespit edilerek tutuklandı. Olay sırasında 43 yaşındaki adamın yasal alkol sınırının 4 katını aşmış durumda olduğunu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra tepkiler de peşi sıra geldi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere bisiklet araba kaza

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