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  4. Skandal görüntüler! Süpermarketteki dondurmanın kapağını açıp yaladılar... Sonrasında ise yerine geri yerleştirdiler

Skandal görüntüler! Süpermarketteki dondurmanın kapağını açıp yaladılar... Sonrasında ise yerine geri yerleştirdiler

12.05.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde süpermarkette alışveriş yapan bir çift ilginç bir eyleme imza attı. Sosyal medyadan çekim yapan çift buzdolabına yönelerek bir kutu dondurma aldı. Dondurma kutusunun kapağını açan çift sırayla kutunun içini yaladı. Görüntüleri sosyal medyadan yayınladıktan sonra tepkiler peşi sıra geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletindeki bir süpermarkette alışveriş yapan Tequan ve Asia Hines sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla tepkilerin odağına yerleşti. Paylaşımlarında çift bir süpermarkete gitti ve dondurulmuş gıda reyonunun önünde durdu. Asya dondurmalarından birinin paketini açan çift kutuyu yalayarak rafa geri koydu. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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TikTok’a yükledikleri görüntülerin tepki çekmesi üzerine çift paylaşımı silmeyi tercih etti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının tepkisi sona ermedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu çok saçma ve çocukça bir davranış” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu koronavirüsü başlatan şeylerden biri. Gerçekten mide bulandırıcı” yorumunu yaptı.

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sosyal medya tiktok Amerika dondurma

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