Skandal görüntüler! Süpermarketteki dondurmanın kapağını açıp yaladılar... Sonrasında ise yerine geri yerleştirdiler

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletindeki bir süpermarkette alışveriş yapan Tequan ve Asia Hines sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla tepkilerin odağına yerleşti. Paylaşımlarında çift bir süpermarkete gitti ve dondurulmuş gıda reyonunun önünde durdu. Asya dondurmalarından birinin paketini açan çift kutuyu yalayarak rafa geri koydu. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

TikTok’a yükledikleri görüntülerin tepki çekmesi üzerine çift paylaşımı silmeyi tercih etti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının tepkisi sona ermedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu çok saçma ve çocukça bir davranış” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu koronavirüsü başlatan şeylerden biri. Gerçekten mide bulandırıcı” yorumunu yaptı.