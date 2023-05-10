Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval’ın sere serpe pozlarına tepki yağdı! Altına hiçbir şey giymediği sanılınca...

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Julia Sandoval, geleneğini bozmadan yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma imza attı. Latın rengi bikini takımıyla ormanın içinde piknik yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşan Sandoval’ın bikini altının gözükmesini engelleyen uzanma şekli gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’ın bikini altını çıkartarak piknik örtüsünün üzerine uzandığını düşünürken duruma tepki göstermeyi tercih etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Artık bunu yapmaya son vermelisin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Umarım bu ters tepkilerin bir kısmını dikkate alırsın” yorumunu ekledi.