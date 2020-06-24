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Şoke eden iddia: Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için 10 milyon TL teklif etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Yağmur Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi eski futbolcu Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürtmek için adam tuttuğu iddia edildi. İddiaya göre Yağmur Aşık ile arkadaşı Erdi Sungur, İ.Y.'ye cinayetleri işlemesi için 10 milyon lira teklif etti.

Şoke eden iddia: Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için 10 milyon TL teklif etti!

Eski futbolcu Emre Aşık’la boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce’de cezaevi firarisi Erdi Sungur’la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Aşık’ın yanındaki şüpheli tutuklanırken, üçüncü kişinin ifadesi şoke etti. İddialara göre Emre Aşık’ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp’i öldürüp, Düzce’de gömeceklerdi.

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Yağmur Aşık, geçen mart ayında Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi Erdi Sungur’la yakalandı.

CİNAYET PLANINI ANLATTI

Habertürk TV’den Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Erdi Sungur ve Yağmur Aşık’ın bulunduğu araçta iki silah çıktı. Soruşturma kapsamında bir süre sonra Sungur’u saklayan İ.Y. gözaltına alındı. İddiaya göre Yağmur Aşık ve Erdi Sungur, Emre Aşık’ı öldürtmeyi planlıyordu. İ.Y. ifadesinde cinayet planını da anlattı:

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“ÖLÜRSE, PARA YAĞMUR’A KALACAK”

  • Kahvaltıda Emre Aşık’ı öldürmek için plan yaptılar. Parasını almak için öldüreceklerini söylediler. Erdi, bana, “Eğer Emre’yi öldürürsen para Yağmur’a kalacak. Bu paradan sana 10 milyon lira vereceğim. Sen bize bu işi yapacağımız yeri göstereceksin” dedi.

  • Yağmur Aşık, “Emre’yi öldürünce buralara gömsek olur. Buralarda kimse yok” dedi. Erdi de “Tabii olur” dedi. Dönerken aracın torpidosundaki iki tabancayı gösterdiler. “Niyetimiz ciddi, bu adamı ortadan kaldıracağız. Şu an öldürüp gömmek için yer arıyoruz. En uygun da senin gösterdiğin yer” dediler.
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    “AMACIMIZ SİZİ VE EMRE BEY’İ ÖLDÜRMEKTİ”

    Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise iddiaları Erdi Sungur’un da itiraf ettiğini belirterek, şunları söyledi: Dosyanın içeriğini görünce şok yaşadık. Emre Aşık’ı öldürtme planı üzerinden davaya müdahil olduk. Bu planı Yağmur Aşık’la birlikte yapan Erdi Sungur şu anda tutuklu. Erdi Sungur bunu bana açık açık anlattı. “Amacımız sizi ve Emre Bey’i öldürtmekti. Bu konuyu kökünden temizlemekti” dedi.

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