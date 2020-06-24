Şoke eden iddia: Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için 10 milyon TL teklif etti!

Eski futbolcu Emre Aşık’la boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce’de cezaevi firarisi Erdi Sungur’la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Aşık’ın yanındaki şüpheli tutuklanırken, üçüncü kişinin ifadesi şoke etti. İddialara göre Emre Aşık’ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp’i öldürüp, Düzce’de gömeceklerdi.

Yağmur Aşık, geçen mart ayında Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi Erdi Sungur’la yakalandı.

CİNAYET PLANINI ANLATTI

Habertürk TV’den Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Erdi Sungur ve Yağmur Aşık’ın bulunduğu araçta iki silah çıktı. Soruşturma kapsamında bir süre sonra Sungur’u saklayan İ.Y. gözaltına alındı. İddiaya göre Yağmur Aşık ve Erdi Sungur, Emre Aşık’ı öldürtmeyi planlıyordu. İ.Y. ifadesinde cinayet planını da anlattı:

“ÖLÜRSE, PARA YAĞMUR’A KALACAK”