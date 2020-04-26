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Şokopop sonunda maskesini çıkardı! Şokopop (Ekim Acun) kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Magazin dünyası hakkındaki yayınlarıyla büyük tartışmalar yaratan Youtuber Şokopop'un kim olduğu her zaman merak konusu oluyordu. Şokopop'un maskesini çıkartması sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

Şokopop sonunda maskesini çıkardı! Şokopop (Ekim Acun) kimdir?

Büyük bir takipçi kitlesi olan Şok-o-pop YouTube kanalı sunucusu, 1990’lar ve 2000’ler Türk magazin dünyasının olaylarını taktığı maske ile anlatıyordu. Şokopop’un kim olduğu yıllarca merak edildi. Ve sonunda maske çıktı.

Yayına başladığı günden bu yana ekranlarda maskesiyle yer alan Türkiye magazininin geçmişten günümüze irdelendiği Youtube kanalı Şokopop'un sunucusu olay oldu. Şokopop, Türkiye magazininin 'kirli çamaşırlarını'nı ortaya dökmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

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Sosyal medyada büyük ilgi gören Şokopop'un kimliğini açıklamaması tartışmalar yaratmış ve sosyal medya kullanıcıları farklı isimlere Şokopop oldukları iddiasıyla tepki göstermişti.

Sosyal medyada büyük ilgi gören Şok-o-pop’un, yıllarca kim olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Şokopop, Tedx sahnesinde maskesini çıkardı. Maskesiyle hayatımıza giren Şokopop, isminin Ekim Acun olduğunu açıkladı.

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EKİM ACUN KİMDİR?

Ekim Acun, 1988 Tunceli Dersim doğumlu. Henüz bir yaşını doldurmadan İstanbul Anadolu Yakası'na taşındı. Ekim Acun, popüler kültüre olan ilgisine henüz orta okul yıllarında başladığını ifade etti.

İçindeki magazinsevere yıllarca burun kıvıran Ekim Acun, bu tutkusunu kabullendiğinde hayatının nasıl değiştiğini ve "Türkiye’nin en derin magazin çukuru" olarak tanımladığı Şokopop'u ve YouTube kanalını açma serüvenini anlattı.


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