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Sol Yanım dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

27.11.2020 02:58 | Son Güncelleme:
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Sol Yanım dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım 1. bölümüyle 26 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Sol Yanım dizisinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadrosunda genç oyuncuların rol aldığı Sol Yanım'da geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesi anlatılıyor. Defne Samyeli ise dizide Asena karakterini canlandırıyor. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesinin konu alındığı, genç yıldızları usta isimlerle buluşturan Sol Yanım ilk bölümüyle 26 Kasım Perşembe 20.00'de Star TV'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimlerin yer alıyor. Sol Yanım dizisinin 3 Aralık Perşembe yayınlanacak olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Sol Yanım 2. Bölüm Fragman

SOL YANIM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır.

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Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay’dan tepki görmektedir.
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İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra’nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim’le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.
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SOL YANIM KONUSU NEDİR?

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştırıyor. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.
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Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

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Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak....

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