Sol Yanım dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sol Yanım oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesinin konu alındığı, genç yıldızları usta isimlerle buluşturan Sol Yanım ilk bölümüyle 26 Kasım Perşembe 20.00'de Star TV'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimlerin yer alıyor. Sol Yanım dizisinin 3 Aralık Perşembe yayınlanacak olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

SOL YANIM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır.

Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay’dan tepki görmektedir.



İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra’nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim’le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.

