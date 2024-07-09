Solmaz Çiros aldığı kilolarla gündemdeydi! Düğündeki dansıyla yine dile düştü

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sunuculuk yaptığı 'Evleneceksen Gel' isimli popüler evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros zaman zaman görünümüyle, yaşadığı olaylarla ve danslarıyla adından söz ettiriyor.

Kamuoyunun gözlerinden uzakta olan Çiros düğünlerde şarkı söyleyip dans ediyor. Mynet'in haberi göre; aldığı kilolarla ve değişimiyle çok konuşulan Solmaz Çiros yine adından söz ettirdi.

Hem estetik hem de kilo alarak bambaşka bir görünüme kavuşan Çiros'un düğündeki dansı sosyal medyayı ikiye böldü.



Kimi Solmaz'ın çok iyi dans ettiğini düşünüp "Şahane ya", "Kadına kilo da yakıştı" dedi kimi de "Hiç oynayamıyor", "Bu kadın oynayamıyor", "Oynamasan mı ya?" ifadelerini kullandı.









