Solmaz Çiros’dan annesine tepki çeken hareket! "Rezillikten başka bir şey değil"

Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros kilo alıp estetikler yaptırmıştı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan gelin adayı görenler "Hemen kendini topla eski haline dön" yorumlarında bulunmuştu.

Kalça danslarıyla programa damga vuran Çiros, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Kalça danslarıyla konuşulmaya devam eden fenomen gelin adayı, bu defa annesine yaptığı şaka ile dikkat çekti.

Instagram hesabında bir video yayınlayan Çiros, annesini çok özlediğini ve onu ziyarete geldiğini söyledi. Evde annesini bulamayınca ona bir sürpriz hazırlamaya karar veren Çiros, sokağa çıkarak elindeki unu annesinin suratına attı.



O anları "Anneme şaka" notuyla yayınlayan Çiros, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılar, fenomen gelin adayına tepki gösterdi. Pek çok takipçisi Solmaz'ı eleştirirken, "Rezillikten başka bir şey değil" yorumlarında bulundu.



