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Solmaz Çiros’dan annesine tepki çeken hareket! "Rezillikten başka bir şey değil"

02.11.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son dönemde değişimiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafta dudakları dalga konusu olan gelin adayı Solmaz Çiros, bu sefer de annesine yaptığı şaka ile dikkatlerine üzerine çekti.

Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros kilo alıp estetikler yaptırmıştı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan gelin adayı görenler "Hemen kendini topla eski haline dön" yorumlarında bulunmuştu.

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Kalça danslarıyla programa damga vuran Çiros, daha sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Kalça danslarıyla konuşulmaya devam eden fenomen gelin adayı, bu defa annesine yaptığı şaka ile dikkat çekti.

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Instagram hesabında bir video yayınlayan Çiros, annesini çok özlediğini ve onu ziyarete geldiğini söyledi. Evde annesini bulamayınca ona bir sürpriz hazırlamaya karar veren Çiros, sokağa çıkarak elindeki unu annesinin suratına attı.
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O anları "Anneme şaka" notuyla yayınlayan Çiros, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılar, fenomen gelin adayına tepki gösterdi. Pek çok takipçisi Solmaz'ı eleştirirken, "Rezillikten başka bir şey değil" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros evlilik anne

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