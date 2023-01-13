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Solmaz Çiros hakkında şoke eden iddialar! 'Otelden değerli eşyaları aldı! 30 bin TL borçlandı ve...'

13.01.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kalça dansı ve değişimiyle gündeme gelen Solmaz Çiros hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre eski gelin adayı otelden değerli eşyaları çaldı, menajerinden borç aldı ve ödemedi. Solmaz Çiros’un menajeri Selçuk Büyükçukurlu’yu dolandırdığı ve menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde temin etmeye çalıştığı da iddia edildi.

Solmaz Çiros hakkında şoke eden iddialar! 'Otelden değerli eşyaları aldı! 30 bin TL borçlandı ve...'

Estetikle değişimi ve kalça dansıyla adından söz ettiren, Evleneceksen Gel programı ile ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros hakkında şoke eden iddialar gündemde. İddiaya göre Solmaz Çiros, menajer Selçuk Büyükçukurlu ile anlaştı. İkili arasındaki sözleşmeye göre menajer, şarkıcının klip çekimi için destek verecek bunun karşılığında konser verecek olan Çiros kazanacağı para ile borcunu ödeyecekti.

Menajer, klip çekimi bittikten sonra Çiros için konser takvimi hazırladı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın iddiasına göre; hem yurt içi hem de yurt dışı konserleri olan şarkıcı Çiros, konserleri çeşitli bahanelerle iptal etmeye başladı.

30 BİN TL BORÇ ALIP...

Konser düzenleyicilerle sorun yaşamaya başlayan menajer Büyükçukurlu, yaptığı harcamaları ise tahsil edemez hale geldi. Bu sırada zor durumda olduğunu söyleyen Çiros, hakkında başlatılan icra takiplerinden kurtulmak için menajerinden yaklaşık 30 bin lira borç para istedi.

Menajer işlerin yoluna gireceğini düşünerek şarkıcıya istediği ödemeyi yaptı. Fakat iddiaya göre ödemeyi yaptıktan sonra menajer parasını geri alamadı.

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OTELDEKİ DEĞERLİ EŞYALARI ALMIŞ

Günlerce şarkıcıya ulaşmaya çalışan Büyükçukurlu, Makedonya'dan gelen bir telefonla şoke oldu. Yine iddiaya göre konser için yurtdışına çıkan Çiros, oteldeki değerli eşyaları alarak oteli zarara uğratmıştı. Otelin masraflarını karşılayan Büyükçukurlu, bu kez bir arkadaş ortamında bulunduğu sırada ikinci kez şoke oldu.

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UYUŞTURUCU ŞOKU

Çiros'la yaşadıklarını anlattığı sırada bir prodüktör arkadaşı Çiros'un konserden önce uyuşturucu madde talep ettiğini ve 'Menajerim olsaydı hemen bulurdu' diyerek adını kullandığını öğrendi. Menajer Selçuk Büyükçukurlu yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hem kendisini dolandıran hem de adını kullanarak uyuşturucu madde temin etmeye çalışan şarkıcının, cezalandırılmasını isteyen menajerin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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