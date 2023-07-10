Solmaz Çiros sezonu açtı! Denizde takla attığı anları paylaştı

Bir zamanların çok izlenen evlilik programlarında boy gösteren gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündeme sık sık geliyordu. Kilo alan ve yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Solmaz'ın kalça dansları sık sık eleştiri alıyor.

Danslarını yapmaktan geri durmayan eski gelin adayı tatil sezonunu açtı. Solmaz Çiros siyah mayosuyla deniz keyfini anbean kaydetti.

Tüm sezon çalışan eski gelin adayı denizin içinden de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Solmaz Çiros denizde takla atarken çekildiği videoyu paylaşarak dikkat çekti. Gelin adayına "Eski kilon iyiydi", "Zayıflasan keşke" yorumları yağdı.