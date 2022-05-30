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Son Dakika: 12 ilde DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon! 26 şüpheli gözaltına alındı

30.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 12 ilde DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon! 26 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi. (İHA/DHA)

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