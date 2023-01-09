SON DAKİKA | 12 yaşındaydı... Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı Müge Anlı'da görüp ağlayarak ihbar etti! Arife Gökçe olayı sonrası iğrenç detaylar ortaya çıktı

Son dakika... 12 torunu olan Arife Gökçe'ye ve birçok yaşlı kadına attığı iğrenç mesajlar ifşa olan Sinan Sardoğan sonunda tutuklandı! Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu programda 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi arama çalışmaları sürerken gündeme gelen Sinan Sardoğan, neredeyse tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Tutuklanan sapığın İstanbul'da 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: TECAVÜZE UĞRAYAN KIZ ÇOCUĞU MÜGE ANLI'DA SİNAN SARDOĞAN'I GÖRDÜ HER ŞEYİ ANLATTI!

Sabah'ın haberine göre Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasına neden olay 2018'de gerçekleşti! O zaman 12 yaşında olan Suriye uyruklu A.A, Sinan Sardoğan tarafından 'fiili livata' suretiyle tecavüze uğradı. Olayın Avcılar'ın Firüzköy ilçesinde olduğu ifade edildi.

TECAVÜZCÜSÜNÜ TELEVİZYONDA GÖRÜP İHBAR ETTİ!

2006 doğumlu kız çocuğu, Müge Anlı'nın programında gördüğü tecavüzcüsünü ağlayarak ihbar etti. Arife Gökçe'nin öldürülmesiyle ilgili de baş şüpheli olan Sinan Sardoğan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sapık adamın o dönem 12 yaşındaki A.A'ya 'fiili livata' yoluyla tecavüz ettiği bildirildi.

Şimdilerde 17 yaşındaki kız olayı Emniyet'e bildirdi. Müge Anlı, program devam ederken Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını görmüş ve 'Bacaklarıma bakma senin kafanı kırarım' diyerek tepki göstermişti.

ARİFE GÖKÇE'YE NE OLDU? SİNAN SARDOĞAN O SORUYA CEVAP VERDİ

Hakkında 23 adli işlem olan Sinan Sardoğan, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Yaşlı kadınlara taciz mesajları attığını kabul eden sapık adam pişman olduğunu dile getirdi. Sinan Sardoğan ayrıca Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili bilgisinin olmadığını ve yaşlı kadının nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.



