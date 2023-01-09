İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! ‘Lastiklerin arasında insan görünüyordu’

Yunanistan’a giden tur otobüsünün tekerleri arasında iki insan bulundu. Görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Beyoğlu'nda tur otobüsünün altına saklanarak Yunanistan'a geçmek isteyen iki yabancı uyruklu kişi, şoförün fark etmesiyle yakalandı. Otobüsün altından çıkarılan iki kaçak polise teslim edildi.

Beyoğlu Talimhane oteller bölgesinde saat 11.00 sıralarında Yunanistan'dan gelen turist kafilesi ülkelerine dönmek üzere tur otobüslerine bindi. Otobüsün altından ses geldiğini fark eden şoför, aracın altına baktı. İki kişinin tekerlerin arasında olduğunu görünce hemen yetkililere haber verdi. Otobüsün altından çıkarılan iki yabancı polise teslim edildi.

‘LASTİKLERİN ARASINDA İNSAN GÖRÜNÜYORDU’

Olayı gören taksi şoförü Osman Büte "Yabancı tur otobüsü otele yanaştı. Otobüsün arka lastiğinden ses geliyordu. Ben lastiğim patladı diye düşündüm. Otobüs şoförü indi, baktı. Belediye görevlilerine haber verdi. Ben de gittiğimde lastiklerin arasında bir insan görülüyordu. Sonra otobüsün altına girdik baktık. İki kişi vardı. Biz onları dışarıya çıkardık. Otobüsün altından çıkanlar Filistinliymiş. Sonra polisler geldi aldı götürdü. Otobüs Yunan plakalıydı. Yunanistan'a gitmek istiyorlarmış. Bence bu profesyonelce yapılmış bir iş. Orada gidebilirler miydi? Pistonların üzerindeydiler. Gidebilirlerdi. Ama soğuğa ve yol şartlarına dayanabilirler miydi? Onu bilmiyorum. Hepsi hazırlıklıydı. Kalın giyinmişlerdi" dedi.



