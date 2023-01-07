Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkarmıştı... Gözaltına alınan Sinan Sardoğan'la ilgili detaylar ortaya çıktı! Çocuğa cinsel istismar iddiası

Türkiye günlerdir ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Kayıp Arife Gökçe olayında Gökçe'yle beraber köydeki çok sayıda yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği anlaşılan Sinan olayda şüpheleri üzerine çekmişti. Özellikle bir canlı yayın sırasında Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma, yararım beynini' diyerek çıkıştığı Sinan'la ilgili her geçen gün yeni gelişmeler oluyordu. Programa gelen ihbarlarda, Tokat'ta yaşayan Sinan'ın İstanbul'da da çeşitli olaylara karıştığı ifade ediliyordu. Son olarak Sinan Sardoğan ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmış ve Sinan gözaltına alınmıştı. Sinan olayında yeni detaylar da ortaya çıktı. Sinan'ın Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.Peki, Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan kimdir? İşte olayın tüm ayrıntıları...

2018'DEKİ ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.

OLAYIN FAİLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın, eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MÜGE ANLI'DAKİ KAYIP ARİFE GÖKÇE VE SİNAN SARDOĞAN OLAYI NEDİR?

Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılmıştı. Programda Sinan'ın köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve bazı kişileri taciz ettiği yönünde de ihbarlar gelmişti.

Arife Gökçe'nin kaybolması olayıyla ilgili kendisine sorular yöneltilen Sinan'ın verdiği cevaplar ve tepkileri günlerce konuşulmuştu.

Kaynak: AA



