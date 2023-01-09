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Konya’da sapık 'mali müşavir' skandalı! Lise öğrencisinin anlattıkları inanılmaz! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

09.01.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da 15 yaşındaki lise öğrencisi Ç.G. yaşadıkları dehşete düşürdü. Genç kız staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olunca gözaltına alınan M.Ş. tutuklandı. Yaşadıklarını bir süre kimseye anlatamayan Ç.G. durumu önce okuldaki öğretmenine anlattı. Öğretmenin 'Kız çocuğusun, adın çıkar' dediği öne sürüldü.

Konya’da sapık 'mali müşavir' skandalı! Lise öğrencisinin anlattıkları inanılmaz! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Konya'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde dehşeti yaşadı. Mali müşavir M.Ş'nin (42) cinsel saldırısına uğrayan genç kız polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kız Meslek Lisesi'nde muhasebe finansman bölümünde okuyan Ç.G., Aralık ayında bir arkadaşının da staj yaptığı merkez Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti. Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayacağını söyleyip çağırması üzerine mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. M.Ş., iddiaya göre burada genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetleri açıp cinsel saldırıda bulundu.

‘KIZ ÇOCUĞUSUN ADIN ÇIKAR’

Sabah gazetesinin haberine göre; Yaşadıklarını bir süre kimseye anlatamayan Ç.G. durumu önce okuldaki öğretmenine anlattı. Öğretmen, 'Kız çocuğusun, adın çıkar' dedi. Ç.G. de daha sonra istismara maruz kaldığı ofiste staj yapan arkadaşına yaşadıklarını anlattı. Arkadaşının durumu polise anlatmasını söylemesi üzerine Ç.G. eve gelen polislere istismarı uğradığını söyledi.

Gözaltına alınan M.Ş. 24 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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'ÇOK TATLISIN, ÇOK SEKSİSİN'

Ç.G. Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşımın staj yaptığı mali müşavirlik ofisine gittim. Arkadaşım ve mali müşavirin oğlu bir takım işler için dışarı çıktı.

Ofiste çalışan diğer kişide erken çıkacağın söyleyip, gitti. Beni odasına çağırdı. Oturduğum yerde yanıma geldi ve 'Çok tatlısın beni tahrik ediyorsun' dedi. Çenemden tutup beni yanağımdan öptü. Ne yapıyorsun dedim, 'Kusura bakma abim kendime hakim olamadım' dedi. Bana 'Ofis kalabalık ama ben yine de seni alırım, çok seksisin' dedi. Kolumdan tutup üzerimdeki kıyafetleri çekiştirdi.

Cinsel bölgelerim açılınca ellemeye başladı. Öpmeye çalıştıkça onu ittim. Eylemine devam edince bağırıp yardım istedim" dedi.

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'SES KAYDI İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI'

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten M.Ş. ise kendisini iftira atıldığını ve bu nedenle Ç.G'den şikayetçi olduğunu söyledi. Ç.G'nin savcılığa verdiği ses kaydı ise adeta M.Ş'yi ele verdi.

Genç kız kendisine neden böyle bir şey yaptığını, psikolojisinin bozulduğunu söylediği kayıtlarda M.Ş. genç kıza 'abim' diye konuştuğu görüldü.

M.Ş., 'Özür dilerim abim, bir anlık oldu', 'İstemeden oldu, bir daha olmaz zaten. Nefsime yenik düştüm', 'Sana yaptıklarımdan pişman oldum, hataydı, ne diyeceğimi bilemiyorum' diyerek adeta kendisini ele verdi.

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sapık Konya taciz cinsel saldırı Mali müşavir

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