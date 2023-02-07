SON DAKİKA! 24 saati geçti, enkazdan çıkarılamadı! Hataysporlu Christian Atsu için basın sözcüsü Mustafa Özat'tan açıklama geldi: 'Ulaşabilirsek dünyalar bizim olacak!'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyüklüğü 7.7 olarak duyurulan depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün sabah saat 04.17'de olan 7.7'lik depremin ardından yine dün öğlen 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili olan felaketin ardından Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut enkaz altında kalmıştı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu ve iki ismin halen göçük altında olduğunu dile getirdi.

"ULAŞABİLSEK DÜNYALAR BİZİM OLACAK"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in takımı bir araya topladığını ifade eden Mustafa Özat, “Oyunculardan Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Christian Atsu hakkında Portekiz kaynaklı bir haber ulaşıldı diyor ama biz ulaşamıyoruz kendisine. Kimseye ulaşamıyoruz. O bölgeye de ulaşamıyoruz. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak. Yardım bekliyoruz. En zor ulaşılabilecek yer bizim orası. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç olan yer Hatay. Deprem bölgelerinde herkesin yardıma ihtiyacı var ama Hatay’da yardıma ihtiyaç çok. Ne battaniye verilen yer var ne çorba dağıtımı yapılan bir yer var, hiçbir şey yok. Deprem olduğu saatten bu yana kaç saat geçti. Dualara ihtiyacımız var. 2 eksiğimiz var tesislerdeyiz. Bugünden itibaren güvenli bir şekilde tesislerden tahliye işlemine başlayacağız.” dedi.

VOLKAN DEMİREL GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMIŞTI!

”Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz”

NEWCASTLE UNITED'DAN DESTEK

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United da Twitter hesabından paylaşım yaparak eski oyuncuları Atsu için “Christian Atsu’dan iyi haberler almak için dua ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

