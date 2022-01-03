Son dakika: 2022'nin ilk Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika gelişmesine göre, 2022'nin ilk Kabine toplantısı sona erdi. Saat 16.25'te toplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine'nin gündemindeki ana konusu emekli ve memur zamları ile döviz kuru oldu. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünya ve ülkemiz açısından zor geçen 2021'i uğurladık, yeni umut ve heyecanlarla 2022 yılına girdik. Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 2 yıla damgasını vuran koronavirüs salgını ve tetiklediği küresel ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte olumsuz etkileyeceği anlaşılıyor.

Geçtiğimiz 20 yılda altyapıda ilerleme sayesinde Türkiye'yi sağlık krizinden önemli yönde ayrıştırmayı sağladık. Her ne kadar birileri milletimizin moralini bozmaya çalışsa da dünyayı izleyen herkes Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor. 2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladık. Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının arttığı geçmiş yıl Türkiye, hızlı büyüme eğilimini sürdürmüştür.

"İHRACATIMIZ 6 KATTAN FAZLA ARTTI"

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı yüzde 80'e dayanırken istihdamda yıllık 2 milyonu bulan artış sağladık. Biz ihracatımızı yüzde 33 yükseltmeyi başararak farkımızı ortaya koyduk. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinde ilk defa küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1'in üzerine taşıdık.

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla arttırdığımızı görüyoruz. 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı. Dış ticaret açığımız 46 milyar dolara geriledi.

Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 183 milyar liraya ulaşması bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 368 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmak için pek çok program, plan, proje var. İnşallah hepsini kararlılıkla harekete geçireceğiz. Dış ticaret fazlası veren hedefimize daha çok yaklaşıyoruz.

"TURİST SAYISINDA YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ SAĞLADIK"

Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin, teşvik ve desteklerin karşılığını özellikle gördüğümüz sezonu geride bıraktık. 29 milyon turist sayısı, 24 milyar doları açan turizm geliri ile kapattık. Turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83, gelirde yüzde 100'lük artış sağladık.

Büyük atılım sayesinde kayıtlarımızın önemli kısmını telafi etmekle kalmadık, Akdeniz havzasında rakiplerimizi geride bıraktık. Artık hedefimiz çok daha yüksek gelir seviyesine çıkmaktır. 2022 yılı bu hedefe biraz daha yaklaştığımız verimli, bereketli, kazançlı bir sezon olacaktır inşallah.

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK MÜJDESİ

KOSGEB destekleri adına bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını, yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor.

"TL MEVDUATINA 78 MİLYAR TL GEÇİŞ OLDU"

Döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisi gerçekleriyle ilgili olmayan dalgalanmadır. Bir yerden sonra serbest piyasa ekonomisinin dışına çıkarak, arkasında kötü niyetlilerin göründüğü bir duruma büründü. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde dışardan yapılan Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik. Kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomi programına olan güvenidir. Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz.

Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol haya geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'deki devlet katkısını %30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle oluşan fiyat farkının incelenmesi için yapılan çalışma Meclis'in gündeminde olacak. Enerji fiyatları hususunda vatandaşı koruyacak bir yol izledik. 2021 yılında vatandaş lehine doğalgazda 80, elektrikte 20 milyar liralık fedakarlık yaptık.

"KÖMÜR YARDIMLARI DOĞALGAZ DESTEĞİ OLABİLECEK"

Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğal gazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğal gaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğal gaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dünya piyasalarında ülkemizde çok tartışılan yağ artışı %70'i, tahıllardaki artış %32'yi bulmuştur. Market fiyatlarındaki artışın bir kısmı kaynağı küresel fiyatlandırmadır. Bazı fiyat artışların kurdaki dalgalanmayla izah edilemeyeceğini görüyoruz. Aynı kapsamda stokçuluk yapanlara uygulanan cezalarla ilgili bir değişiklik de Meclisimizde bulunuyor. Hiç şüphesiz fiyat artışları ülkemize mahsus değildir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamı fiyat artışlarıyla karşı karşıyadır.

Ülkemizin önünde bir enflasyon gerçeği vardır. Vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız.

"MEMURA TOPLAM ZAM 30,5 OLDU"

Memurlar maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla da kalmadık Ocak ayındaki toplu sözleşme zammına yüzde 5 yerine yüzde 7.5 yaparak toplamda yüzde 30,5'e çıkartmış oluyoruz.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 LİRA OLDU"

Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranında artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir düzenleme getirdik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.

Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz"

AYRINTILAR GELECEK...



