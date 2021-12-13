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  4. Son dakika: 7 yaşındaki öz evladını öldürmüştü! Defne cinayetinde tüyler ürperten detay...

Son dakika: 7 yaşındaki öz evladını öldürmüştü! Defne cinayetinde tüyler ürperten detay...

13.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te yaşanan dehşet verici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 7 yaşındaki kızını, boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkışan cani baba Habib Öztürk'ün, küçük kızı anneannesinden "Sürpriz yapacağım" diyerek aldığı öğrenildi.

Son dakika: 7 yaşındaki öz evladını öldürmüştü! Defne cinayetinde tüyler ürperten detay...

Kan donduran olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇOCUĞU ANNEANNESİNDEN "SÜPRİZ YAPACAĞIM" DİYEREK ALMIŞ

Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden "Sürpriz yapacağım" diyerek aldığı ve o sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla olayın hemen öncesinde kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

“YETİŞİN YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise, “Biz eşimle pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi evden çıkarak 'Yetişin yardım edin' diye bağırıyordu. Sesi duyduk ama biz fazla yanaşmadık" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Pendik
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