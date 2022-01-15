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  4. Son dakika! 81 ile yazı gönderildi: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika! 81 ile yazı gönderildi: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

15.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre aşı olmayanlarla ilgili flaş bir karar alındı. 81 il valiliğine gönderilen yazı ile aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Karara göre, seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel iş yerleri ile okullarda, aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

Son dakika! 81 ile yazı gönderildi: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika alınan karara göre aşısızlara ve aşı sürecini henüz tamamlamamış olanlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

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Söz konusu yazıda şöyle denildi:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

  • Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,
  • Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
  • Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
  • Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
  • Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
PCR testi Aşı
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