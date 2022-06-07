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Son dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Anlaşma tamam...

07.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Futbol takımının başına Jorge Jesus'u getiren ve tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın durumu merak ediliyordu. Gelecek sezon takımda kalmayı düşünmeyen milli futbolcu için devreye Acun Ilıcalı girdi. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Anlaşma tamam...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın gelecek sezon sarı - lacivertli formayı giymesi beklenmiyordu.

YENİ ADRESİ

Ozan Tufan Fenerbahçe'ye Geri mi dönüyor? Ozan Tufan kimdir?

Hakkında Beşiktaş ve Başakşehir ile görüştüğüne dair haberler çıkan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giymeye çok yakın.

ACUN ILICALI VE ALİ KOÇ BULUŞTU

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için dün bir araya geldi.

OZAN TUFAN İLE ANLAŞILDI

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Hull City'nin Ozan Tufan ile her konuda anlaştığı ve Fenerbahçe'nin kararının beklendiği ifade edildi. Sarı - lacivertli kulüpten olumlu dönüş yapılması halinde resmi imzaların atılacağı belirtildi.

KISA SÜREDE RESMİYETE KAVUŞACAK

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Ayrıca Fenerbahçe ile Hull City'nin ödeme planı konusunda son detayları görüştüğü aktarıldı. Başkanlar arasında yapılan görüşmede prosedürler ve ödenecek rakam üzerine de istişare yapıldığı öğrenildi. Kulüplerin kısa süre içerisinde anlaşma noktasına gelmesi bekleniyor.

Bu sezon Watford ve Fenerbahçe formalarıyla 18 resmi maça çıkan Ozan Tufan, gol ya da asist katkısı veremedi.

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