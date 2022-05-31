Son dakika: AFAD açıkladı! Kütahya'da korkutan deprem, Bursa ve Eskişehir'de de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kütahya Gediz olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 18.45'te gerçekleştiği açıklandı.
Sarsıntının Bursa ve Eskişehir'de de hissedildiği bildirildi.
AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş olsun Kütahya.
Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz."
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Gediz (Kütahya)
Tarih-Saat : 31.05.2022, 18:45:44 TSİ
Enlem : 38.9871 N
Boylam : 29.6788 E
Derinlik : 10.02 km
Detay : https://t.co/PRx6zTJmgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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