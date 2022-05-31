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  4. Son dakika: AFAD açıkladı! Kütahya'da korkutan deprem, Bursa ve Eskişehir'de de hissedildi

Son dakika: AFAD açıkladı! Kütahya'da korkutan deprem, Bursa ve Eskişehir'de de hissedildi

31.05.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kütahya'da 10 kilometre derinlikte gerçekleşen korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kütahya Gediz olarak bildirildi. Sarsıntı Bursa ve Eskişehir gibi çevre illerden de hissedildi.

Son dakika: AFAD açıkladı! Kütahya'da korkutan deprem, Bursa ve Eskişehir'de de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kütahya Gediz olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 18.45'te gerçekleştiği açıklandı.

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ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sarsıntının Bursa ve Eskişehir'de de hissedildiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Kütahya.

Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz."


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deprem
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