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  4. Son dakika: Ahmet Çalık'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Milli futbolcu son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Ahmet Çalık'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Milli futbolcu son yolculuğuna uğurlanıyor

11.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre bu sabah geçirdiği trafik kazası nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Son dakika: Ahmet Çalık'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Milli futbolcu son yolculuğuna uğurlanıyor
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlanıyor. Bu sabah Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

28 yaşında hayatını kaybeden milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze namazı kılınırken Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldüğü görüldü.

ahmetr

Çalık'ın ailesi ve dostları cenaze boyu ayakta durmakta güçlük çekti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Konyasporlu futbolcu Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Ayrıntılar geliyor...


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Konyaspor
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