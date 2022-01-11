Son dakika: Ahmet Çalık'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu! Milli futbolcu son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlanıyor. Bu sabah Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
28 yaşında hayatını kaybeden milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze namazı kılınırken Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldüğü görüldü.
Çalık'ın ailesi ve dostları cenaze boyu ayakta durmakta güçlük çekti.
#CANLI Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, Elmadağ Sungur Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnediliyor https://t.co/O1fegM89Uw— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) January 11, 2022
Konyasporlu futbolcu Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
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