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Son dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket! Herkes alkışlıyor...

11.01.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Süper Lig'de Konyaspor'da forma giyen ve bir dönem Galatasaray'da top koşturan milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ahmet Çalık'ın ölümü sadece Türkiye'de değil dünya basınında da şok etkisi yarattı. Niğde-Ankara yolunda gerçekleşen kazada Ahmet Çalık arabadan sağ çıkarılamadı. Bu haber tüm Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Konyaspor'dan bu olay sonrası Ahmet Çalık'ın formasını emekli etme kararı geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket! Herkes alkışlıyor...
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Süper Lig'de Konyaspor'da forma giyen başarılı sporcu Ahmet Çalık'tan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yıktı. Galatasaray'da da forma giyen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların da çok sevdiği oyunculardan biri olan Ahmet Çalık'a binlerce taziye mesajı yayınlandı. Aracında tek başına olduğu öğrenilen Ahmet Çalık'ın Niğde-Ankara yolunda direksiyonunun hakimiyetini kaybettikten sonra kaza yaptığı ve aracın içinden sağ çıkarılamadığı bilgisi gelmişti. Konyaspor'dan bu olay sonrası çok konuşulacak bir hamle geldi.

FORMASINI EMEKLİ ETTİLER

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Konyaspor camiası yaşanan olayın şokunu henüz üstünden atamazken yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren Konyaspor'da 6 numaralı forma artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek. Bu karar sonrası sosyal medyada bulunan taraftarlar Konyaspor'a tebrik mesajları yağdırdı.

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KONYASPOR'DAN VEDA PAYLAŞIMI

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

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Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

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"KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

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Cenazenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut. İlhan Palut, futbol camiasının büyük yas içinde olduğunu söyledi. Palut, "Bugün izin günümüzdü. Salgından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Ahmet işlerini düzenlemek için Ankara'ya gidiyordu. Yolda böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabırlar versin." diye konuştu.

FAHRETTİN KOCA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

"Konyaspor’da forma giyen, Milli Takımda birçok kez görev alan 28 yaşındaki futbolcumuz Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

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Konyaspor
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