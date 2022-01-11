Son dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket! Herkes alkışlıyor...

Süper Lig'de Konyaspor'da forma giyen başarılı sporcu Ahmet Çalık'tan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yıktı. Galatasaray'da da forma giyen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların da çok sevdiği oyunculardan biri olan Ahmet Çalık'a binlerce taziye mesajı yayınlandı. Aracında tek başına olduğu öğrenilen Ahmet Çalık'ın Niğde-Ankara yolunda direksiyonunun hakimiyetini kaybettikten sonra kaza yaptığı ve aracın içinden sağ çıkarılamadığı bilgisi gelmişti. Konyaspor'dan bu olay sonrası çok konuşulacak bir hamle geldi.

FORMASINI EMEKLİ ETTİLER

Konyaspor camiası yaşanan olayın şokunu henüz üstünden atamazken yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren Konyaspor'da 6 numaralı forma artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek. Bu karar sonrası sosyal medyada bulunan taraftarlar Konyaspor'a tebrik mesajları yağdırdı.

KONYASPOR'DAN VEDA PAYLAŞIMI

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

"KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Cenazenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut. İlhan Palut, futbol camiasının büyük yas içinde olduğunu söyledi. Palut, "Bugün izin günümüzdü. Salgından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Ahmet işlerini düzenlemek için Ankara'ya gidiyordu. Yolda böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabırlar versin." diye konuştu.

FAHRETTİN KOCA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

"Konyaspor’da forma giyen, Milli Takımda birçok kez görev alan 28 yaşındaki futbolcumuz Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."



