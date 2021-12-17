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  4. Son dakika: Ameliyat olan Seren Serengil’in son durumunu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Son dakika: Ameliyat olan Seren Serengil’in son durumunu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

17.12.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir hastalığı yüzünden zor günler geçiren Seren Serengil, bugün ameliyat oldu. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ameliyat oldu. Ünlü şarkıcının son durumunu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı.

Son dakika: Ameliyat olan Seren Serengil’in son durumunu sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

2016 yılında ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), zor bir dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

"SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Serengil bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."

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"AMELİYAT MASASINDA KALABİLİRMİŞİM"

"Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum!" diyen Serengil, geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua istemişti.

Ünlü isim, "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'Ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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