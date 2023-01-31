SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Amir Hadziahmetovic'te düğüm çözüldü! Beşiktaş mı, Galatasaray mı derken, kararını verdi! Tarihi transfer çalımı...

Son dakika: Amir Hadziahmetovic'te düğüm çözüldü! Beşiktaş mı, Galatasaray mı derken, kararını verdi! Tarihi transfer çalımı...

31.01.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in, Beşiktaş'a transferiyle ilgili iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp yetkilileri görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte netleşeceğini dile getirdi. Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği bilinen oyuncunun kısa süre içerisinde siyah - beyazlılara imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Amir Hadziahmetovic'te düğüm çözüldü! Beşiktaş mı, Galatasaray mı derken, kararını verdi! Tarihi transfer çalımı...

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş imza aşamasına yaklaştı.

YAKIN ZAMANDA RESMİLEŞEBİLİR

amir-hadziahmetovic-konyaspor-1674206805-100400

Konyaspor kulübü yetkilileri, Beşiktaş'ın teklif ettikleri 3 milyon euro bonservis bedelini kabul etmediklerini, ama görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte de transferin netleşeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

31abedeac47c43d3a0ce53a199eee7fd

Öte yandan Amir Hadziahmetovic'in de Beşiktaş’a gitmek için Konyaspor Yönetimi'nden izin istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

3f2a1ae8a0374722bf251faaefdcb187

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!
Cenk Tosun'un sözleşmesi devre dışı!Cenk Tosun'un sözleşmesi devre dışı!
Sonunda bu da oldu! Arda Güler Messi'nin yanına gidiyorSonunda bu da oldu! Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Konyaspor Amir Hadziahmetovic beşiktaş galatasaray transfer dönemi yaşında 10

En Çok Okunan Haberler

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Şenol Güneş'in 'İstiyorum' dediği yıldızı Fenerbahçe bitiriyor!

Şenol Güneş'in 'İstiyorum' dediği yıldızı Fenerbahçe bitiriyor!

Galatasaray bombayı patlatıyor! Bir dünya yıldızı daha...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Bir dünya yıldızı daha...

Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı!

Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.