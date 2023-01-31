Son dakika: Amir Hadziahmetovic'te düğüm çözüldü! Beşiktaş mı, Galatasaray mı derken, kararını verdi! Tarihi transfer çalımı...

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş imza aşamasına yaklaştı.

YAKIN ZAMANDA RESMİLEŞEBİLİR

Konyaspor kulübü yetkilileri, Beşiktaş'ın teklif ettikleri 3 milyon euro bonservis bedelini kabul etmediklerini, ama görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte de transferin netleşeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Öte yandan Amir Hadziahmetovic'in de Beşiktaş’a gitmek için Konyaspor Yönetimi'nden izin istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi. (DHA)

