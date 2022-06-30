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Son dakika: Ankara'yı yine sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

30.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan sağanak nedeniyle su basan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: Ankara'yı yine sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ankara'da sağanak nedeniyle su basan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

ANKARA VALİSİ AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki bir genç kız olduğunu duyurdu.

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MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'daki sele ilişkin paylaşımda bulundu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ankaralılar, Bugün kentimizde Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde 1 saat içinde ortalama 20 kilogramlık kuvvetli ve gök gürültülü yağış gerçekleşti. Bu süreçte 15 kurtarma vakası dâhil 1024 olaya müdahale ettik.

Kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1274 araç 3036 mesai arkadaşımız ile saha çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören’de bulunan bir apartmanda -1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Kentimizde sel felaketleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza tek tek ulaşıp yaralarımızı saracağız."

BAŞKENT SELE TESLİM OLDU

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

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Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Ankara
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