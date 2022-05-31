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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan "Suriye'ye operasyon" mesajı: Temizlemek görevimiz

31.05.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında, "Teröre desteği kesmelerini istiyoruz. Türkiye'nin endişeleri görmezden gelinemez." dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Suriye'ye olası sınır ötesi harekata ilişkin, "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Terör tehdidi nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan "Suriye'ye operasyon" mesajı: Temizlemek görevimiz

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı Editör Masası'nda katıldığı programda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin konuşan Çavuşoğlu, Suriye'ye olası operasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu ayrıca, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

"Terör örgütleri o ülkelerde açıkça faaliyet gösteriyor. Teröre desteği kesmelerini istiyoruz. Türkiye'nin endişeleri görmezden gelinemez. Türkiye'nin pozisyonu değişmez, her şeyi yazılı istiyoruz."

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SURİYE'YE YENİ HAREKAT

"Saldırılar sürerken elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Terör tehdidini içeride ve dışarıda, Suriye'de de, nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz"

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

"Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var."

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Mevlüt Çavuşoğlu
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