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  4. SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

06.02.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bazı illerde okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yeni açıklamada "Tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Özer, "Özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımıza hizmet için açık tutulacak" diye konuştu.

SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Son dakika: Kahramanmaraş ve 9 ili etkileyen deprem sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'deki okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

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Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında, sadece deprem bölgesindeki illerin değil, çevredeki illerin de suhuletli biçimde süreci yönetmesi için tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.

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"10 İLİMİZDEKİ OKULLARIMIZIN TAMAMI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET İÇİN AÇIK TUTULACAK"

Böylece millet, devlet olarak hem süreçleri daha rahat biçimde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırma anlamında bu kararı aldık. Ama tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımıza hizmet için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz şekilde intikal ettirilecek."

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BAZI SINAVLARIN BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

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Mahmut Özer

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