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  4. Deprem sonrası endişe yüzlerinden okundu! Türkiye'yi ağlatan kareler: Havadan çekilen fotoğraflar yıkımı gözler önüne serdi

Deprem sonrası endişe yüzlerinden okundu! Türkiye'yi ağlatan kareler: Havadan çekilen fotoğraflar yıkımı gözler önüne serdi

06.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 10 ilde yaralar canla başla sarılmaya devam edilirken Kahramanmaraş merkezli ikinci deprem yaşanan paniği katladı. 7.6 büyüklüğünde, saat 13.24'te meydana gelen depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesinin yanı sıra birçok bina yerle bir oldu. Bölgeden gelen karelerde vatandaşların yüzündeki endişe yürekleri burktu.

Önce saat 04.17'de, sonra da 13.24'te sırasıyla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerle Türkiye büyük panik yaşadı. Bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere 70'den fazla artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada 912 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 385 kişinin yaralandığını duyurdu. Bölgeden gelen karelerde vatandaşların yüzündeki endişe ve etraftaki yıkım gözler önüne serildi.

DEPREM BÖLGESİNDEN KAHREDEN KARELER!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde diğer deprem, Hatay'ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı.

Yollarda da çatlaklar oluştu.

Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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