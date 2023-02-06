Deprem sonrası endişe yüzlerinden okundu! Türkiye'yi ağlatan kareler: Havadan çekilen fotoğraflar yıkımı gözler önüne serdi

Önce saat 04.17'de, sonra da 13.24'te sırasıyla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerle Türkiye büyük panik yaşadı. Bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere 70'den fazla artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada 912 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 385 kişinin yaralandığını duyurdu. Bölgeden gelen karelerde vatandaşların yüzündeki endişe ve etraftaki yıkım gözler önüne serildi.