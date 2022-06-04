Son dakika: Balıkesir'de art arda korkutan depremler! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika: Balıkesir'de meydana gelen ilk depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İkinci depremin derinliği ise 6.2 kilometre olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı deprem ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada büyüklüğü 4.1 olan depremin merkez üssü Balıkesir Karesi olarak belirtildi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre ilk depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. İkinci deprem ise 3.1 olarak belirtildi.

