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  4. Son dakika: Balıkesir'de art arda korkutan depremler! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika: Balıkesir'de art arda korkutan depremler! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

04.06.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Balıkesir'de 4.1 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. AFAD ve Kandilli'den de peş peşe açıklamalar geldi.

Son dakika: Balıkesir'de art arda korkutan depremler! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

Son dakika: Balıkesir'de meydana gelen ilk depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İkinci depremin derinliği ise 6.2 kilometre olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı deprem ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

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AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada büyüklüğü 4.1 olan depremin merkez üssü Balıkesir Karesi olarak belirtildi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

ds

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre ilk depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. İkinci deprem ise 3.1 olarak belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir
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