Son dakika! Berna Laçin hakkında dava açıldı

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin (47) hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Laçin'in "@bernalacin35" adlı Twitter hesabından 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının, bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Berna Laçin; sosyal medya platformu aracılığıyla cinsel istismar suçu işleyenler için istenen idam cezasına karşı çıkarak, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!'' yorumunu yapmıştı. Bu tweet yüzünden ağır eleştiriler alan ve hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'e ‘’Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma açılmıştı.



