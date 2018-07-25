MAGAZİN

Son dakika! Berna Laçin hakkında dava açıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 10:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımından dolayı, “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika! Berna Laçin hakkında dava açıldı

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin (47) hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Laçin'in "@bernalacin35" adlı Twitter hesabından 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının, bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Berna Laçin; sosyal medya platformu aracılığıyla cinsel istismar suçu işleyenler için istenen idam cezasına karşı çıkarak, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!'' yorumunu yapmıştı. Bu tweet yüzünden ağır eleştiriler alan ve hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'e ‘’Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma açılmıştı.


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Berna Laçin berna laçin dava

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
herkes haddini bilecek. milletin kutsalina hakaret edemezsin
@aslandirilis helal olsun sana
@aslandirilis nerede okudun milletin kutsalına hakaret ettiğini..sen kutsal derken ne anlıyorsun önce bi onu anlatta dinleyelim.
Sn. Berna Laçin candır can. Dini değerleri aşağılayan Ensarcılar, cemaatçiler, tarikatçılar yargılansın! Çocuklarla evlenmeyi meşru kılan bir hukuk sistemi bizim nazarımızda boştur. Dik durma hususunda sanatçı davranışı gösteren ve sarayın soytarısı olmayı reddeden Sn. Berna Laçin'e selam olsun.
@kaya_erdem_1977 aynen..pornocu tarikatçılar dinimizi süistimal etmiyor berna laçin ediyormuş..onlar bernayı daha çok muhalif olduğu için aldılar içeri..
zaten kim doğru bişey söylerse anında hapis istemiyle dava açılıyor. bizim bu şerefli hakimler savcılar bu kadar hırsızlık yolsuzluk çocuk tecavüzü olurken nerdeler...
@ballrog doğru safiyenin dedikleride doğru :)
Nasıl bir ülke olduk arkadaş? Kimse ağzını açıp tek laf edemiyor, düşüncelerini belirtemiyor.
çocuklara sapıklık yapılıyor hak hukuk kalmamış bebeler öldürülüyor hayvanlara siddet sapıklık var onlara ceza yok onlar müslüman ama haklı biri çıktığı vakit doğruyu söylediği zaman ceza alıyor
doğru demiş Berna Hanım.
çok şükür. ağzı olanın konuştuğu, kendini sanatcı sanan insanların da bir yerde durması lazım ...
kadın doğruyu söyledi diye başına gelmeyen kalmadı neresinden bakarsanız bakın ülke yıkımda bizim toplumun sözde %90 müslüman pislikten geçilmiyor suriyelilerin %99 müslüman pislikten geçilmiyor
Bence kesinlikle haklı, verilere dayanarak elbette en yüksek tecavüz oranları Medine çıkmıyor ama herkes biliyor ki Medine'den onlarca kat daha gelişmiş Türkiye'de bile yüzlerce belki binlerce tecavüzün üstü ört pas ediliyor. Buna oranla Medine'yi siz düşünün
bu tweette dinle inançla alakalı bir şey görenler bana da anlatabilir mi
en az 5 yıl ceza almalı bu acayip ırklar
insan olan böyle bir şey paylaşmaz.demek ki eksik yaratılmış..
VAY SENİ SARIÇİAN BETER OL
Atatürk'e hakaret hapis cezası, İslam ve millete hakaret eden elini kolunu sallayarak gezsin. Adalet öyle olmaz. Herkes haddini bilecek, akıllı olacak. Yok öyle salya akıtarak saldırı karşılıksız kalmayacak artık. oh olsun
Dinle ne alakası var ki yazılanın ? kadın idam cezasına tepkisini gostermıs.. oranın musluman olması yada hristriyan yada yahudi olması yapılan pislikleri degıstırmez ki. yeryerde her dinde pislik insan var.
Hak din olarak görülen ve peygamber inancımıza göre iman ettiğimiz tüm dinleri, ya da insanların tüm inandıklarına aynı saygıyı gösterelim onlara gavur diyerek cehenneme gidecekler gibi Allah'a ait takdir hakkını her yerde ifade etmeyelim.
işte atatürke hakaret edene versinler önce cezayı sonra kabulüm
Hadi siyasiler unuttu çoktan ama hukukçular da mı ifade özgürlüğünden habersiz? Ne var bu açıklamada yani? Google da hangi ülkeden hangi sapık siteler tıklanıyor bilgisi yayımlıyor, sonuç malum! Ona da mı dava açacaksınız şimdi?
nerde islama saldırı varsa, arkasından bir sanatçı bozuntusu çıkıyor, Örnek olarak verdiğin yer Peygamberimizin yaşayıp vefat ettiği topraklar. haddini bil. burda amaç medine değil, İslamdır. yoksa başka islam ülkesi mi kalmadı da özellikle Medineyi Örnek verdi? Tesadüf değil.
AAA NEDEN Kİ
işte böyle adalet beee sağa sola laf atmayın kim dine hakaret ederse cezasını bulsun
Medine'de Sudi Arabistan diye bir ülke vardır. Sudi Arabistan devleti kutsal mı yani? sudi arabistan eleştirilemeycek mi? Ben burada inançları aşağılama göremiyorum. siz görmek istediğiniz yerden görüyorsunuz? Kadın sudi arabistanı eleştiriyor siz ne anlıyorsunuz? İyice sapıttınız.
Gerçekten istatistiki olarak berna hanımın doğruluk payı olsaydı yorum der geçerdik. Ama ilk onda abd isveç tayland hindistan gibi ülkeler varken müslümanlar için değerli medineyi söylemek en hafif tabirle terbiyesizliktir.
Ulan Adnan Oktar denen şerefsiz ekranlarda dinimizi yıllarca ayaklar altına aldı kimse ses çıkarmadı şimdi sen gel buraya takıl . Şu anda ülkemin durumunu izah eden Rahmetli Sabancının güzel bir sözü var ''vah vah vah vah niye diyorum vah vah çünkü vah vah''
daha iyi günlerimiz altı ay bir yıl bunlar alıştırma yani reklamlar daha film başlamadı
Sabır yarabbi..
Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovmuşlar,ülkenin durumu bu yani,Atatürke,cumhuriyete,laikliğe hakaret edenler dolaşıyor güzel güzel bunlara herhangi bir dava açılmıyor,Kadın doğru söylemiş hangi müslüman ülkede huzur var hiç birinde.Bu dinle olmuyor dinini bilmemekle oluyor.Din duruyor doğruluğuyla bunu kullanan yobazlar sayesinde bernanın dediği ortaya çıkıyor yani bu hakaret değil doğru bir tespit din bahane rant şahane dini yalakalık için kullanan yargıçlar biraz kendinize çeki düzen verin cumhuriyette elden giderse sen yarğçlıkta yapamazsın buhün ona yarın sana unutma objektif ol unutma...
Yaw bu memlekette hic mi konusmayacak bu insanlar .bu cahil insnalar nasil yonetici oluyorlarkadin fikrini soylemis ne var bunda hakaret yok bisey yok.
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