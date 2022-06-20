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  4. Son dakika: Bildiğiniz tüm transferleri unutun! PSG'den dünya tarihine geçecek hamle...

Son dakika: Bildiğiniz tüm transferleri unutun! PSG'den dünya tarihine geçecek hamle...

20.06.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna uzansa da UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hoca adayları da günden güne artmaya devam ediyordu. Dev kulübün son olarak Christophe Galtier ile ilgilendiğinin ortaya çıkmasının ardından dünya tarihinde bir ilk gerçek olabilir.

Son dakika: Bildiğiniz tüm transferleri unutun! PSG'den dünya tarihine geçecek hamle...

Son dakika haberleri: Dünya futbolundan flaş haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğunu kazanan ancak Şampiyonlar Ligi'ni başarısız şekilde kapatan Paris Saint - Germain'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. PSG'de Pochettino'nun geleceği tartışılırken, ortaya atılan iddia dünya basınında gündeme oturdu.

Geride bıraktığımız sezonun başında Lionel Messi ve Sergio Ramos transferleriyle adından söz ettiren PSG'de işler istenildiği gibi gitmemiş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenerek organizasyona veda edilmişti.

Devler Ligi arenasındaki başarısızlığın sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, birçok hocanın adı gündeme gelmişti.

Roberto Mancini, Zinedine Zidane ve Joachim Löw isimlerinin PSG ile adının anılmasının ardından bir çalıştırıcının daha adı ortaya atıldı.

ŞAMPİYON HOCA, PSG'YE GELİYOR

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Fransa Ligue 1'de 2020/21 sezonunda yarıştığı PSG'yi geride bırakarak Lille ile şampiyonluğa ulaşan Christophe Galtier'in Pochettino sonrasında takımın başına geçeceği öne sürüldü.

TEKNİK DİREKTÖR İÇİN PARA + FUTBOLCU

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PSG'nin geçtiğimiz sezon Nice'i çalıştıran deneyimli teknik direktör için bonservis + futbolcu önerdiği öğrenildi.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

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Fransız devinin bu önerisi Nice tarafından kabul edilirse teknik direktör için para + futbolcu takası, futbol tarihinde ilk kez gerçekleşecek.

BURAK, YUSUF, ZEKİ...

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Fransa Ligue 1'de 2020/21 sezonunda Lille ile şampiyonluğa ulaşan Galtier'in kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik yer alırken, üç milli futbolcu da kazanılan zaferde büyük rol oynamışlardı.


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Lionel Messi
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