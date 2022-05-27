SON DAKİKA | Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

Son dakika: Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dperme meydana geldi. Saat 15.49'da meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.0 olarak duyurdu. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
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