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  4. SON DAKİKA | Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

SON DAKİKA | Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

27.05.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bingöl'de deprem meydana geldi. Saat 15.49'da meydana gelen ve merkez üssü Yedisu ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.0 olarak duyurdu. İşte son depremler...

SON DAKİKA | Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu (Son depremler)

Son dakika: Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dperme meydana geldi. Saat 15.49'da meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4.0 olarak duyurdu. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

AFAD DEPREM

AFAD - SON DEPREMLER

DASDA


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deprem Bingöl son dakika haberi
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