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Son dakika! Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece intihar etti! Nişanlısını başka kadınla...

31.01.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında ünlenen Kübra Ece'nin intihar ederek hayatına son verdiği iddia edildi. İddialara göre Ece nişanlısını başka bir kadınla yakalayınca yıkıldı. Kübra Ece'nin ölüm haberini fenomen arkadaşı paylaştı.

Son dakika! Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece intihar etti! Nişanlısını başka kadınla...

Son dakika haberi... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında bir döneme damgasını vuran yarışmacı Kübra Ece'nin 4. kattan atlayıp intihar ederek hayatına son verdiği iddia edildi. Geçtiğimiz yıllarda nişanlanan Kübra Ece'nin intihar sebebi olarak da bir iddia gündem oldu.

Magazinburada'nın haberine göre; Ece nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yaparken ihanetle sarsıldı. Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması iddiası ortaya atıldı.

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Genç kızın intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Kübra Ece'nin ölüm haberini sosyal medyada duyanlar "İntihar olduğuna inanmıyorum" yorumlarında bulundu.

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"İNANMAK İSTEMEDİM"

Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla da doğruladı. Durkaya "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.''

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TRT 1
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