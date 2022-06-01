Son dakika: BM'den 'Türkiye' kararı... Talep kabul edildi! Artık 'Turkey' ifadesi kullanılmayacak

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler ülkelerinde Türkiye isminin kullanımı konusunda yazılı başvuru yapılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacağı kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerinde Türkiye isminin kullanılacağını, yazılı başvuruyu yapacaklarını söylemişti.

HER TÜRLÜ FAALİYET VE YAZIŞMALARDA 'TÜRKİYE' İBARESİ KULLANILACAK

Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.

