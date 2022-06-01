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Son dakika: Bodrum'da rehine krizi! Eski eşi ve iki çocuğuna dehşeti yaşattı

01.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla’nın Bodrum ilçesinde rehine krizi yaşandı. Eski eşi ve iki çocuğunu bıçak zoruyla rehin alan Soner K.'yı görenler polislere haber verdi. Ekipler tüm çabalara rağmen Soner K.'yı ikna etmeyi başaramadı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, camdan girip müdahale ederek Soner K.'yı etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Bodrum'da rehine krizi! Eski eşi ve iki çocuğuna dehşeti yaşattı

Son dakika: Muğla’nın Bodrum ilçesindeki rehine krizi ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak üzerinde yaşayan 2 çocuk annesi C.N. adlı kadının evine eski eşi geldi. Eski eşinin evine geldiğinden habersiz ikametine gelen kadın, bahçe kapısından girer girmez Soner K.’nin saldırısına maruz kaldı. Yaşanan arbede ile durumu fark eden bir mahalle sakini, Soner K. adlı şahsa müdahale etti. Mahalle sakininin müdahalesi sonrası C.N. adlı kadın, eski eşinin elinden kurtulup kaçtı. Soner K. de C.N.’nin arkasından koştu.

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PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADI, BIÇAKLA REHİN ALDI

Yaşanan kovalamacanın ardından Soner K. eski eşini yakaladı. C.N.’yi bıçak zoruyla eve getiren şahıs, karısını ve çocuklarını evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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ESKİ EŞİNİN BAŞINA PEŞ PEŞE VURDU

Boşandığı eşinin başına bıçağın sapı ve yumruklarla vuran Soner K., ekiplerin ikna çabalarına rağmen eşini ve çocuklarını bırakmadı. O anlarda onlarca mahalle sakini de evin çevresinde toplanarak olup biteni izledi.

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POLİS, CAMDAN GİRDİ

Şahıs, polisin camdan girip müdahale etmesiyle etkisiz hale getirildi. Kadın ve çocuklar ve 112 Acil Sağlık ambulansa bindirildi. Rehinelerin kurtarıldığını gören mahalle sakinleri, büyük sevinç yaşadı. Başında birkaç santimetrelik yara olduğu ve sırtında ağrılar olduğu öğrenilen kadın, hastanede tedavi altına alındı. Soner K., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalle sakinleri, Soner K.’nin C.N.’den ayrıldıktan sonra başka bir kadınla evlendiğini fakat C.N.’ye oturduğu evi kendisine vermesi için sürekli baskı yaptığını, bugün de bu amaçla eve geldiğini iddia etti. Saldırganın polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis aracına bindirilmesi sırasında mahalleli, saldırgana tepki gösterdi.

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(İHA)

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Muğla Bodrum
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