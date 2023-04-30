SON DAKİKA: Böylesi görülmedi! Beşiktaş derbisinde Sergio Oliveira'nın yaptığı hata taraftarı çıldırttı! "Bizi şampiyonluktan etti..."

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelede Beşiktaş 58. dakikada Hadziahmetovic'in golüyle geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı.

ÖYLE BİR HATA YAPTI Kİ...

Bu gol öncesi Sergio Oliviera'nın yaptığı hata ise Sarı-Kırmızılı camiayı adeta çıldırttı. 58. dakikada Fernando Muslera'nın pasında Sergio Oliveira topla buluştu. Amir Hadziahmetovic ani baskı ile Oliveira'nın ayağından topu söküp alırken, Muslera ile bir anda karşı karşıya kaldı ve skoru 2-1' getirmeyi başardı.

BURUK OYUNDAN ALDI

Bu hata sonrası Okan Buruk 61. dakikada Oliveira'yı oyundan alırken, sosyal medyada bazı taraftarlar Portekizli oyuncu için "Bizi şampiyonluktan etti" yorumunda bulundu.



