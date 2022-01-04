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  4. Son dakika | Cemal Enginyurt ile Yaşar Okuyan kavgası! Canlı yayında Enginyurt'u zor tuttular, masayı yumrukladı

Son dakika | Cemal Enginyurt ile Yaşar Okuyan kavgası! Canlı yayında Enginyurt'u zor tuttular, masayı yumrukladı

04.01.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan fena kapıştı. Katıldıkları canlı yayında birbirlerine sert sözler söyleyen ikili arasındaki gerilim bir anda zirveye çıktı. Okuyan'ın "Sen kimsin?" sözleri sonrası çok sinirlenen Enginyurt, masayı yumrukladı. Canlı yayındaki kavgada Enginyurt'u zor sakinleştirdiler.

Son dakika: Cemal Enginyurt ile Yaşar Okuyan'ın canlı yayındaki kavgası olay oldu... Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Enginyurt, Flash TV'de katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. İkili arasındaki karşılıklı sert ifadeler, bir anda zirveye çıktı. Okuyan'ın "Sen kimsin?" sözleri Enginyurt çok sinirlendi. Masayı yumruklayan Enginyurt'u programdakiler güçlükle sakinleştirdi.

CEMAL ENGİNYURT İLE YAŞAR OKUYAN BİRBİRİNE GİRDİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkının yendiğini söyleyen Cemal Enginyurt'a Yaşar Okuyan itiraz etti.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt, "Bu işin katili zaten sensin. Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” diye çıkıştı.

Yaşar Okuyan "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin" diye yanıt verdi.

ENGİNYURT ÇOK SİNİRLENDİ: HADDİNİ BİL!

Bu yanıt üzerine Enginyurt Okuyan'a çok sert sözlerle yüklendi. "Bana sen kimsin deme" diye bağıran Enginyurt, "Haddini bil, edepsizlik etme, ben bu milletin vekiliyim, adam gibi konuş haddini bil" diye çıkıştı.

Masayı yumruklayan Cemal Enginyurt, "Sen 5 milyon emekliyi yaş takarak katlettin. Sen bu milletin katliamını yaptın" diye devam etti.

Sunucular ellerinden tuttukları Cemal Enginyurt'u sakinleştirmekte zorlandı.

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Cemal Enginyurt

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