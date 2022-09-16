HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: CHP'nin acı günü! Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Son Dakika: CHP'nin acı günü! Haluk Pekşen hayatını kaybetti

16.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP'li eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti. Pekşen'in acı haberi sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu dahil birçok isimden başsağlığı mesajı geldi.

Son Dakika: CHP'nin acı günü! Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Son dakika haberi: CHP'de 25 ve 26. dönem Trabzon milletvekili olarak görev yapan Haluk Pekşen hayatını kaybetti. Pekşen bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Pekşen'in vefatı sonrası CHP'den ve siyaset dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı yayınladı.

thumbs_b_c_c54f274e85eae619c67289bd32bbdb7d

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Pekşen'in vefatı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıgül'den Bakan Kurum'a 'sosyal konut' ricası! 'Ev fiyatlarını...'Sarıgül'den Bakan Kurum'a 'sosyal konut' ricası! 'Ev fiyatlarını...'
Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtıSosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı
Yaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyorYaz aylarını aratacak! 41 dereceye kadar çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Haluk Pekşen CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.