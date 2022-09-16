Son Dakika: CHP'nin acı günü! Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Son dakika haberi: CHP'de 25 ve 26. dönem Trabzon milletvekili olarak görev yapan Haluk Pekşen hayatını kaybetti. Pekşen bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Pekşen'in vefatı sonrası CHP'den ve siyaset dünyasından birçok isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı yayınladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Pekşen'in vefatı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

