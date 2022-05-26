Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiasına yanıt geldi! 'Böyle bir kepazeliğe...'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu. Erdoğan, muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nu "kamu görevlilerini tehdit etmek" ile eleştirirken Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ortaya attığı 'kaçış planı' iddiasına ise "Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir" sözleriyle yanıt verdi.
"AÇIKÇA TEHDİT ETTİĞİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK"
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
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Kamu personeli olmak uzunca süre belli kurallara, sınavlara ve süreçlere bağlı olarak yürümektedir. Terör örgütlerinin güdümüne giren veya meşru olmayan yollara yönelenler yine hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. Çeşitli terör örgütleriyle iltisakı yüzünden kamudan ihraç edilen çok sayıda personel oldu.
- 'Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları hedef aldığını hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Biz de geçmişte pek çok kamu görevlisini hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşündüğümüz iş ve işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Ama ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik.
'ATTIĞI İMZA İÇİN YEREL MÜDÜRÜ TEHDİT ETMEK NE DEMEK?'
- Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem kesinlikle demokratik hukuk devletine uygun bir yöntem değildir. Hadi siyasi hırsına verip bu tavrı da anlayışla karşılayalım. Peki verdiği karar için hakimi, yaptığı işlem için polisi, attığı imza için yerel müdür tehdit etmek ne demek?
'BU ÇİRKEFLİĞİN AMACI DEVLETİ İŞLEYEMEZ HALE GETİRMEKTİR'
- Buradan açıkça ilan ediyorum; kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti dışında söz söyleyen herkes bu milletin de bu devletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmektir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir.