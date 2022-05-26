Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiasına yanıt geldi! 'Böyle bir kepazeliğe...'

Kamu personeli olmak uzunca süre belli kurallara, sınavlara ve süreçlere bağlı olarak yürümektedir. Terör örgütlerinin güdümüne giren veya meşru olmayan yollara yönelenler yine hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. Çeşitli terör örgütleriyle iltisakı yüzünden kamudan ihraç edilen çok sayıda personel oldu.