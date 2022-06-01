Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Türkiye ve Pakistan arasındaki bağ, tarihin derinliklerine uzanıyor. İstiklal Savaşı sırasında Türkiye'ye verilen desteği hiçbir zaman unutmayacağız"
"Pakistan'la ikili ticaretimizi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarttık. Hedefimiz 6 milyar dolardır"
"FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek için Pakistan bakanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum"
Pakistan Başbakanı Şerif'in açıklamalarından satırbaşları:
"Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır"
Ayrıntılar geliyor...