Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesinde iki ülke ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ayrıca son günlerde sinyalleri verilen Suriye sınırında harekat mesajını Putin'le görüşmesinde de yineledi. İki liderin telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca paylaşılan ayrıntılar şöyle...

"GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ ZORUNLULUK"

İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

(AA)

