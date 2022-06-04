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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hastane şikayetleri' açıklaması: 'Çözüm adımlarını atıyoruz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hastane şikayetleri' açıklaması: 'Çözüm adımlarını atıyoruz'

04.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampının açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda devlet hastanelerinde randevular ile ilgili gelen şikayetlere değindi. Erdoğan konuyla ilgili "Salgının bitmesiyle bu sorunları gündemimize aldık, süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan ayrıca, "Güney sınırlarımızdaki güvenlik eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hastane şikayetleri' açıklaması: 'Çözüm adımlarını atıyoruz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti. "Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklar konusunda şikayetler gelmeye başladı" diyerek hastane şikayetlerine değinen Erdoğan, sorunu gündeme aldıklarını belirterek süratle çözümünü sağlayacak adımları attıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenlik eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi. TOKİ eliyle üretilen ve dönüştürülen konutlardan söz eden Erdoğan, "İnşallah yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" diye konuştu.

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"ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAYACAK ADIMLARI ATIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklar konusunda şikayetler gelmeye başladı. Salgının bitmesiyle bu sorunları gündemimize aldık, süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz.

  • Uzunca bir süre ordumuzu içten içe çürütmek, tarihiyle ve kadim değerleriyle kadim bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar, farklı kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesinin ordunun içerisindeki elemanları aracılığıyla bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. FETÖ'den temizlediğimiz TSK'mızı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimiz her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

"YAKINDA YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

  • TOKİ eliyle toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İnşallah yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız.

  • CHP'nin başındaki zat güya bizim geçtiğimiz salı günü AK Parti Meclis Grubu toplantısında sorduğumuz sorulara cevap vermiş. Sonra da güya bize 10 soru sormuş. Bizim sorularımıza verdiği cevapların her satırından bu zatın hep işaret ettiğimiz sinsiliği, riyakarlığı, kifayetsiszliği buram buram tütmektedir. Birinci sorum olan 'hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütlerini lanetleyip lanetlemeyeceğine' verdiği cevaptaki örgüt ilişkilerinden devletin terörle mücadele taktiklerine kadar tüm göndermeler Türkiye'yi birilerine gammazlayan, hatta el altından müdahaleye çağıran alçakça tuzaklarla bezelidir.
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