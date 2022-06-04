Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hastane şikayetleri' açıklaması: 'Çözüm adımlarını atıyoruz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti. "Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklar konusunda şikayetler gelmeye başladı" diyerek hastane şikayetlerine değinen Erdoğan, sorunu gündeme aldıklarını belirterek süratle çözümünü sağlayacak adımları attıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenlik eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi. TOKİ eliyle üretilen ve dönüştürülen konutlardan söz eden Erdoğan, "İnşallah yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" diye konuştu.

"ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAYACAK ADIMLARI ATIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklar konusunda şikayetler gelmeye başladı. Salgının bitmesiyle bu sorunları gündemimize aldık, süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz.

Uzunca bir süre ordumuzu içten içe çürütmek, tarihiyle ve kadim değerleriyle kadim bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar, farklı kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesinin ordunun içerisindeki elemanları aracılığıyla bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. FETÖ'den temizlediğimiz TSK'mızı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimiz her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

"YAKINDA YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"