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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni proje

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni proje

03.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili kritik bir açıklama geldi. Erdoğan Suriyelilerin geri dönüşü için yeni hazırlık yürütüldüğünü duyurdu. Erdoğan'ın duyurduğu projeye göre 1 milyon Suriyeli ülkelerine gönüllü olarak geri dönecek.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı AFAD koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı. Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü olarak geri dönmesi için yeni proje hazırlığında olduklarını açıklayan Erdoğan, 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle yürütülecek projenin kapsamlı olduğunu vurguladı.

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"SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGELERE YAKLAŞIK 500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Erdoğan'ın mesajından satır başları şöyle:

"Yıllardır Afrika'nın ve Balkanların pek çok yerinde zengin bir yelpazedeki faaliyetlerimizle dostlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz haftalarda Afganistan'a 5 bin ton insani yardım malzemeleri olan 10 ayrı iyilik treni gönderdik. Ukrayna'ya 100 tır insani yardım malzemesi sevk ettik. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde toplamda yaklaşık 6 milyon insana ulaşan yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

"Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi artık her alanda en çok yardım yapan ülke konumundayız.

"Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016'dan bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır.

"YENİ PROJE HAZIRLIĞINDAYIZ"

"Özellikle briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlıkları içerisindeyiz. 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır.

"İnşallah Suriye'nin diğer bölgeleri de güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayretinde olacağız."

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