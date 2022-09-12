SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere, lütfen kulak asmayın" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın bu sözleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i akıllara getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bu vesileyle bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleriyle edebiyat hayatımızda güzel izler bırakmıştır. Öğrencilere iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir.

Muhteşem mısralar yazan şairimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik hayatına eşsiz katkılar yapan nice değerimiz çıkacaktır. Öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimize teşekkür ediyorum.

"DERSLİK SAYISINI İKİYE KATLADIK"

Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz 4 sütundan birini eğitim olarak belirlemiştik. Derslik sayısını ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözdük. Okullarımızı en modern imkanlarla donattık.

"DERS KİTAPLARINI ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE DAĞITTIK"

Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıttık. Şimdi yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak sunuyoruz.

"BU RAKAMI 1500'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarımızın okullaşması için çaba gösterdik. Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi faaliyete geçirdik. Bu rakamı 1500'e çıkarmış olacağız. Tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, teknolojik donanımlarını elden geçiriyor eksikliklerini gideriyoruz.

"BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Teknofest kuşağını en donanımlı açıdan yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz.

İSİM VERMEDEN TUNÇ SOYER'E TEPKİ GÖSTERDİ

Şanlı tarihinizle, zaferlerinizle, kültürünüzle gurur duyun, iftihar edin. Size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere, lütfen kulak asmayın. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine, kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz."



