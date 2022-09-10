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Tunç Soyer'in 'Osmanlı' sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Şuursuzluktur'

10.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dün Osmanlı ile ilgili sözlerinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var" ifadesini kullandı.

Tunç Soyer'in 'Osmanlı' sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Şuursuzluktur'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sözlere sert tepki göstererek "Ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" dedi.

"MİLLETİN EGEMENLİK HAKLARI İLE SORUNU VARDIR"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

  • Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur.

  • Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

  • Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

  • Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…
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Tunç Soyer Ömer Çelik

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