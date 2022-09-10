Tunç Soyer'in 'Osmanlı' sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki! 'Şuursuzluktur'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini kullanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sözlere sert tepki göstererek "Ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" dedi.

"MİLLETİN EGEMENLİK HAKLARI İLE SORUNU VARDIR"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi: