Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak ortaklarıyla Elbistan'da! Konteyner ziyaretindeki o pankart dikkat çekti...

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı liderleri 6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden biri olan Elbistan'da incelemelerde bulunmak üzere ziyarete geldi. 3 lider Elbistan'daki bir konteyner kente beraber girdi.

"HİZMETİNİZ SÖZDE DEĞİL RUHLA..."

Vatandaşların yoğun kalabalık oluşturduğu bölgede kameralara yansıyan bir pankart dikkat çekti.

Konteynerin üstüne çıkan bir grup vatandaşın ellerinde tuttuğu pankartta "Hizmetiniz sözde değil ruhta, Elbistan il olsun büyük usta" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Bir başka pankartta ise vatandaşlar "82 plakamız olsun Elbistanımız il olsun" ifadelerine yer verdi.

