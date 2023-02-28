HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak ortaklarıyla Elbistan'da! Konteyner ziyaretindeki o pankart dikkat çekti...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak ortaklarıyla Elbistan'da! Konteyner ziyaretindeki o pankart dikkat çekti...

28.02.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki konteyner kente ziyarette bulunuyor. Liderlerin ziyareti sırasında 'Elbistan' göndermeli pankartlar dikkat çekti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak ortaklarıyla Elbistan'da! Konteyner ziyaretindeki o pankart dikkat çekti...

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı liderleri 6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden biri olan Elbistan'da incelemelerde bulunmak üzere ziyarete geldi. 3 lider Elbistan'daki bir konteyner kente beraber girdi.

"HİZMETİNİZ SÖZDE DEĞİL RUHLA..."

Vatandaşların yoğun kalabalık oluşturduğu bölgede kameralara yansıyan bir pankart dikkat çekti.

image (1)

Konteynerin üstüne çıkan bir grup vatandaşın ellerinde tuttuğu pankartta "Hizmetiniz sözde değil ruhta, Elbistan il olsun büyük usta" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Bir başka pankartta ise vatandaşlar "82 plakamız olsun Elbistanımız il olsun" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız''Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'
24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'24 katlı o binayı yapan müteahhit konuştu: 'Yıkılma ihtimali yok'
'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan pankart

En Çok Okunan Haberler

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Canlı yayında söyledikleriyle gündem yarattı!

Canlı yayında söyledikleriyle gündem yarattı!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.