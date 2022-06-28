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Son dakika: Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölümü sonrası canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağlamıştı: "Bekle beni orada bekle geliyorum"

28.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ocak ayında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in acı haberini alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, canlı yayında ağlayarak "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum" demişti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası bu sözleri gündem oldu ve "Kavuştular" yorumları yapıldı.

Son dakika: Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası filmleri, yaptıkları yeniden gündeme geldi. Cüneyt Arkın son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberini alınca yıkılmıştı. O anlar yeniden gündeme geldi.

Acı haberin ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın, gözyaşlarına boğulmuştu.

"BEKLE BENİ FATMA"

Canlı yayında ağlayarak Fatma Girik'i anlatan Arkın, "İnanamıyorum ya bir dönem gitti. İçim yanıyor nasıl dayanırım bu acıya ah Fatmacığım ah Fatmacığım. Sen ne iyi bir insandın, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın, nur içinde yat" diye konuştu.

SON DAKİKA: Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Battal Gazi, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın neden öldü?SON DAKİKA: Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Battal Gazi, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın neden öldü?

Canlı yayında konuşurken fenalaşan Arkın, "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum" deyip telefonu kapatmıştı.

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası sosyal medyada bu sözler yeniden gündem oldu. Arkın'ın bu sözlerini duyanlar "Kavuştular" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Fatma Girik
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
rahmetliyi çok severdim mekanı cennet olsun inşaallah
üzücü Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin .Yeşil çamın büyük değerlerini tek tek kaybediyoruz malesef.
en az 1 ay her kanalda filmleri oynar bol bol izleriz ancak ustalar rahmete gidince degeri bilinoyor yaz geldi bos bos seyler yayinlayacaklarina keske eski yesilcam filmlerini oynatsalarda izlesek

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