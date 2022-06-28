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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın vasiyeti belli oldu! 'Anne babamın yanına...'

28.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye bu sabah Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın acı haberiyle uyandı. Yeşilçam efsanelerinden Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün çabalara rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi. Vefatı sonrası usta oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın vasiyeti belli oldu! 'Anne babamın yanına...'

Son dakika haberi: Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

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Cüneyt Arkın, daha önce Bilal Özcan'ın 'Laf Aramızda' programına katılmış, sohbet esnasında vasiyetini açıklamıştı. Kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyen Akın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim."

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"Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim."

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"Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki. İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi."

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"Kalan parayla da yaşardık. Sit alanı ilan etmişler orayı. Yani benim evim 5 liraysa 1 liraya satamıyorsun şimdi alan da bir şey yapamaz çünkü. Yalnız bir şey var. Ben köylüyüm zorluklarla baş etmeyi severim..."
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Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın bir zamanlar katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuştu.

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Cüneyt Arkın
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
gerçek sanatcilari bir bir kaybediyoruz Allah rahmet eylesin
boş ver kral iyi yapmıssın yemişsin paraları yemesen hiç ölmeyecekmiş gibi yaşasaydın o paraları pay etmek için akrabaların birbirini yerdi kazanmış yemişsin helal olsun bazılarıda çay içmiyor korkudan paralarının bekçiliğini yapıyor sonuc evlada ona buna kalıyor keriz başka bişey bırakmamış deniyor olay bu ALLAHrahmet eylesin
rabbim rahmet eylesin mükemmel bir insanı daha kaybettik

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